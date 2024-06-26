Alex de Souza, Fenerbahçe'nin golcüsünü transfer ediyor
Antalyaspor'un yeni teknik direktörü Alex de Souza, Fenerbahçe'den Joao Pedro'yu istiyor. Brezilyalı teknik adam, 2022-23 sezonunda Cagliari'den Fenerbahçe'ye transfer olan Joao Pedro'nun Antalyaspor'a transfer edilmesini talep etti. Taraflar, 32 yaşındaki golcünün kiralık olarak transferi üzerinde görüşmelerini sürdürüyor.
Sergen Yalçın ile yollarını ayıran Süper Lig ekibi Antalyaspor'un yeni teknik direktörü Alex de Souza, yeni takımındaki ilk transferini efsanesi olduğu Fenerbahçe'den yapıyor.
ALEX, JOAO PEDRO'YU İSTİYOR
Alex, Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon başında Gremio'ya kiraladığı Joao Pedro'nun transfer edilmesini özellikle talep etti.
GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
Taraflar, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Fenerbahçe'de beklentilerin altında kalan ve 28 maçta sadece 5 gol ve 1 asist yapan 32 yaşındaki Joao Pedro, için görüşmelerini sürdürüyor.