Alex de Souza, Fenerbahçe'nin golcüsünü transfer ediyor

Sergen Yalçın ile yollarını ayıran Süper Lig ekibi Antalyaspor'un yeni teknik direktörü Alex de Souza, yeni takımındaki ilk transferini efsanesi olduğu Fenerbahçe'den yapıyor.

ALEX, JOAO PEDRO'YU İSTİYOR

Alex, Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon başında Gremio'ya kiraladığı Joao Pedro'nun transfer edilmesini özellikle talep etti.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Taraflar, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Fenerbahçe'de beklentilerin altında kalan ve 28 maçta sadece 5 gol ve 1 asist yapan 32 yaşındaki Joao Pedro, için görüşmelerini sürdürüyor.