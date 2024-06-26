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Alex de Souza, Fenerbahçe'nin golcüsünü transfer ediyor

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Antalyaspor'un yeni teknik direktörü Alex de Souza, Fenerbahçe'den Joao Pedro'yu istiyor. Brezilyalı teknik adam, 2022-23 sezonunda Cagliari'den Fenerbahçe'ye transfer olan Joao Pedro'nun Antalyaspor'a transfer edilmesini talep etti. Taraflar, 32 yaşındaki golcünün kiralık olarak transferi üzerinde görüşmelerini sürdürüyor.

Sergen Yalçın ile yollarını ayıran Süper Lig ekibi Antalyaspor'un yeni teknik direktörü Alex de Souza, yeni takımındaki ilk transferini efsanesi olduğu Fenerbahçe'den yapıyor.

ALEX, JOAO PEDRO'YU İSTİYOR

Alex, Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon başında Gremio'ya kiraladığı Joao Pedro'nun transfer edilmesini özellikle talep etti.

Alex de Souza, Fenerbahçe'nin yıldızını istiyor

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Taraflar, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Fenerbahçe'de beklentilerin altında kalan ve 28 maçta sadece 5 gol ve 1 asist yapan 32 yaşındaki Joao Pedro, için görüşmelerini sürdürüyor.

Alex de Souza, Fenerbahçe'nin yıldızını istiyor

Kaynak: Haberler.com / Spor

Alex De Souza Antalyaspor Joao Pedro Fenerbahçe Futbol Spor Haberler

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