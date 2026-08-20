Haberler

Galatasaray'dan Tarihi Transfer: İlk Rus Futbolcu Batrakov

Galatasaray'dan Tarihi Transfer: İlk Rus Futbolcu Batrakov
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray, Lokomotiv Moskova'dan 21 yaşındaki orta saha Aleksey Batrakov'u 25 milyon Euro bonservisle transfer etti. Rus futbolcu, kulüp tarihindeki ilk Rus oyuncu olarak 5 yıllık sözleşmeye imza attı.

Galatasaray'ın yeni transferi 21 yaşındaki futbolcu Aleksey Batrakov, sarı-kırmızılıların tarihindeki ilk Rus futbolcusu oldu.

Yeni sezon kadrosu çalışmaları kapsamında Galatasaray, ikinci transferini gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılılar, Rus ekibi Lokomotiv Moskova'da forma giyen orta saha oyuncusu Aleksey Batrakov'u transfer etti. Kulübüne 25 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek Aslan, 21 yaşındaki futbolcu ile de 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Aleksey Batrakov, Galatasaray futbol takımında forma giyecek ilk Rus futbolcu olacak. 55. farklı ülkeden bir futbolcuyla anlaşan sarı-kırmızılılarda Batrakov, kulübün 218. yabancı futbolcusu oldu.

Galatasaray, futbol takımına bugüne kadar en çok Brezilyalı futbolcuları transfer etti. Cimbom, geride kalan sezonlarda Brezilyalı 25 futbolcuyu kadrosuna kattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kara Kartal'a yan bakılmıyor! Beşiktaş fişi ilk maçtan çekti

Kara Kartal'a yan bakılmıyor! Beşiktaş fişi ilk maçtan çekti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Unutulmaz ikili yeniden buluşuyor: Bergüzar Korel, “A.B.İ” dizisinin kadrosuna katıldı

Afra Saraçoğlu'nun ayrıldığı dizide Kenan'ın yeni partneri belli oldu
Beşiktaş'a Trossard şoku

Beşiktaş'ta galibiyet sevinci kursakta kaldı
Vinzenco Italiano sakatlık yaşayan Trossard'ın son durumunu açıkladı

Maç biter bitmez müjdeyi verdi
Açtı ağzını yumdu gözünü! Acun Ilıcalı'dan İngiliz efsanelere sert tepki!

Sonunda Acun'u da çıldırttılar!
Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın makam aracıyla zincirleme kazaya karıştı

Manifest çıkışıyla gündem olan Başkan zincirleme kazaya karıştı

Ronaldinho, 46 yaşında futbola geri döndü

Futbola geri döndü! İşte yeni takımı
Fenerbahçe'nin Livakovic transferinden kazanacağı bonservis belli oldu

İşte Fenerbahçe'nin kazanacağı bonservis! Kasa dolup taşacak