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Aleksey Batrakov, Galatasaray formasıyla ilk golünü Barcelona'ya 28. dakikada attı

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Aleksey Batrakov, Galatasaray formasıyla ilk golünü Barcelona'ya 28. dakikada attı
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray, evinde Barcelona ile karşılaşırken sarı-kırmızılıların tek golünü Aleksey Batrakov attı. 28. dakikada Rafael Leao'nun pasıyla skoru 1-0 yapan 21 yaşındaki Rus futbolcu, Galatasaray formasıyla ilk gol sevincini yaşadı.

Galatasaray'ın Rus futbolcusu Aleksey Batrakov, sarı-kırmızılı formayla ilk golünü Barcelona'ya attı.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray evinde İspanyol ekibi Barcelona ile karşılaşırken, sarı-kırmızılıların tek golü Rus futbolcu Aleksey Batrakov'dan geldi. Müsabakanın 28. dakikasında Rafael Leao'nun sol kanattan pasında ceza sahası içinde Batrakov'un bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti ve skor 1-0 oldu.

21 yaşındaki futbolcu böylece sarı-kırmızılı formayla ilk gol sevincini yaşadı.

Maça 11'de başlayan Aleksey Batrakov, 58. dakikada yerini Gabriel Sara'ya bıraktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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