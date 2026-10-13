Aleksey Batrakov, Galatasaray formasıyla ilk golünü Barcelona'ya 28. dakikada attı

Aleksey Batrakov, Galatasaray formasıyla ilk golünü Barcelona'ya 28. dakikada attıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray, evinde Barcelona ile karşılaşırken sarı-kırmızılıların tek golünü Aleksey Batrakov attı. 28. dakikada Rafael Leao'nun pasıyla skoru 1-0 yapan 21 yaşındaki Rus futbolcu, Galatasaray formasıyla ilk gol sevincini yaşadı.
Galatasaray'ın Rus futbolcusu Aleksey Batrakov, sarı-kırmızılı formayla ilk golünü Barcelona'ya attı.
Uefa Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray evinde İspanyol ekibi Barcelona ile karşılaşırken, sarı-kırmızılıların tek golü Rus futbolcu Aleksey Batrakov'dan geldi. Müsabakanın 28. dakikasında Rafael Leao'nun sol kanattan pasında ceza sahası içinde Batrakov'un bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti ve skor 1-0 oldu.
21 yaşındaki futbolcu böylece sarı-kırmızılı formayla ilk gol sevincini yaşadı.
Maça 11'de başlayan Aleksey Batrakov, 58. dakikada yerini Gabriel Sara'ya bıraktı.