- Aleksandar Stanojevic: "Daha aktif, tehlikeli ve agresif bir Konyaspor hedefliyoruz"

KONYA - Konyaspor Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, takım ruhunu yakalamak, gayret ve sürekliliğin kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, "Olabildiğince geçen sezona kıyasla çok daha aktif ve çok daha tehlikeli, çok daha agresif bir Konyaspor hedefliyoruz" dedi.

Konyaspor yeni sezon hazırlıklarına 1. etap kampı çerçevesinde Teknik Direktör Aleksandar Stanojevic yönetiminde devam ediyor. Kayacık Tesisleri'nde yapılan antrenman öncesi Aleksandar Stanojevic, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yeni sezon kamp çalışmalarına kendi tesislerinde başladıklarını söyleyen Stanojevic, "Genç arkadaşlarımıza önem vererek hazırlıklarımıza start verdik. Fiziksel ve medikal her türlü incelemeleri yapıyoruz. Her sabah genç oyuncularımızla bireysel antrenmanlarımız var. Cumartesi günü kendi aramızda bir hazırlık maçı yapacağız ve bunun sonucunda da Erzurum kampına hangi arkadaşların bizimle gelip hangilerinin gelmeyeceğini belirleyeceğiz" dedi.

"10 numaraya, 6 numaraya ve forvete ihtiyacımız var"

Transfer çalışmaları hakkında konuşan Stanojevic, "Tabii ki kulübümüz ve yönetimimiz burada çok ciddi bir çalışma içerisinde. Transfer sürecinde bir 10 numaraya, bir 6 numaraya ve bir de forvete ihtiyacımız var. İzlediğimiz, gözlemlediğimiz ve takip ettiğimiz oyuncular var. Elbette transfer sürecinde son kararı vermek için ciddi çalışmamız ve özenli olmamız gerekiyor ki doğru adımı atabilelim" ifadelerini kullandı.

"Türk futbolu birazcık sürprize dayalı"

Türk futbolundan çok memnun olduğunu kaydeden Sırp teknik direktör, "Çalışma şartlarımız, kondisyonlarımızla ilgili hiçbir şüphem yok. Sonuna kadar tatminim. Buradaki rekabet seviyesi, Türk ligi çok inanılmaz. Büyük takımlarla olabilecek her şey anlık gelişiyor. Burada her şey mümkün ve her şey olabilir. Türk futbolu birazcık sürprize dayalı. Tabii ki bu sezondan öncelikle beklentimiz rakip ceza sahasında olabildiğince risk ve teşkil oluşturabilmek ve iyi bir oyun sunabilmek" şeklinde konuştu.

"2 farklı sistemi deneyebiliriz"

Takım ruhunu yakalama, gayret ve sürekliliğin kendileri için çok önemli bir şey olduğunu ifade eden Stanojevic, "Olabildiğince geçen sezona kıyasla çok daha aktif ve çok daha tehlikeli, çok daha agresif bir Konyaspor hedefliyoruz bu sezon için. Elimizdeki oyunculara bağlı olarak bu sezon 2 farklı sistemi deneyebiliriz. Sistem değişikliğine gidebiliriz. Tabii ki burada tutkulu ve gayretli olmamız taraftarlarımız için en önemlisi. Çünkü televizyon başından, uzaklardan ve burada olmasalar bile bize çok ciddi desteklerde bulunuyorlar. Bundan dolayı onlara gayretli ve tutkulu maç izletmeliyiz" diye konuştu.