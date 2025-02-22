Alaşehirli Avukatlar Voleybol Turnuvasında Üst Üste İkinci Şampiyonluğu Kazandı

Manisa Barosu tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Voleybol Turnuvasında Alaşehirli avukatlar üst üste 2. şampiyonluklarını kazandı.

Manisa Barosu tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Voleybol Turnuvası çekişmeli mücadelelerle tamamlandı. 4 Grupta 3'er takım olarak mücadele eden 12 takım arasından, Alaşehirli avukatların takımı Kulüp Philedelphia, 5 maçı da 3-0'lık net skorlarla kazanarak şampiyon oldu. Kulüp Philedelphia takımının oyuncuları Avukat Barış Keten turnuvanın en iyi oyuncusu ödülünü, Avukat Ömer Göllü de turnuvanın en centilmen oyuncusu ödülünü aldı.

Geçen yılın da şampiyonu olan Alaşehirli Avukatlar şampiyonluk kupasını Manisa Barosu Başkanı Avukat Sevgi Başak Yeşil Malay'ın elinden aldı. - MANİSA