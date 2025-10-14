Haberler

Alarmları kurun! Osimhen bu akşam tek başına tarih yazabilir

Alarmları kurun! Osimhen bu akşam tek başına tarih yazabilir
Güncelleme:
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, bugün Nijerya Milli Takımı formasıyla 2026 Dünya Kupası yolunda kritik bir maça çıkıyor. Nijerya, sahasında Benin ile karşılaşacak ve galip gelmesi halinde play-off biletini cebine koyacak.

2022 Dünya Kupası'na katılamayan Nijerya Milli Takımı, bu kez hata yapmak istemiyor. Galatasaray'ın formda forveti Victor Osimhen'in liderlik ettiği takım, 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nin en kritik maçına çıkıyor. Ev sahibi ekip, Godswill Akpabio Stadyumu'nda Benin'i konuk edecek. Mücadele, Türkiye saatiyle 19.00'da başlayacak ve Nijerya için adeta "tamam ya da devam" niteliği taşıyacak.

PUAN TABLOSUNDA KRİTİK DENGE

Karşılaşma öncesinde Benin 17 puanla ikinci sırada yer alırken, Nijerya 14 puanla üçüncü sırada bulunuyor. Bu nedenle Nijerya'nın galibiyet dışında hiçbir sonucu kabul etme lüksü bulunmuyor. Nijerya kazanırsa Play-off hakkı elde edecek. Benin kazanır ya da berabere kalırsa Play-off şansı Benin'in olacak. Güney Afrika, Ruanda'ya puan kaybederse Benin galip gelmesi durumunda doğrudan Dünya Kupası'na gidecek.

OSIMHEN'İN TARİHİ SINAVI

Milli takımın kaptanlarından biri olarak sahaya liderlik edecek olan Osimhen, taraftarların da en büyük umudu konumunda. Yıldız futbolcunun, bu maçta hem gol hem de asist katkısıyla takımını taşıması bekleniyor.

NİJERYA'NIN DÜNYA KUPASI HEDEFİ

ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa düzenleyeceği 2026 FIFA Dünya Kupası, Afrika ülkeleri için büyük önem taşıyor. Super Eagles, 2022'deki hüsranın ardından bu turnuvaya mutlaka katılmak istiyor. Teknik ekip, Benin karşılaşmasını "Nijerya futbolunun yeniden doğuşu" olarak görüyor.

TARAFTARLAR UMUTLU, ATMOSFER HAZIR

Godswill Akpabio Stadyumu'nda tüm biletler tükendi. Taraftarlar, Osimhen ve takım arkadaşlarını büyük bir coşkuyla destekleyecek. Nijerya basını, bu maçı "Ulusun gurur maçı" olarak nitelendirdi.

Haberler.com / Salih Söğüt - Spor
