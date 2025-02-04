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Alarmları kurun! Arda Güler, ilk 11'de

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Real Madrid forması giyen Arda Güler, İspanya Kral Kupası'ndaki Leganes maçında ilk 11'de yer alması bekleniyor. Bu sezon Real Madrid'de 26 maçta süre bulan milli futbolcu, 3 gol attı ve 5 asist yaptı. Leganes ile Real Madrid, İspanya Kral Kupası çeyrek final karşılaşmasında çarşamba günü TSİ 23.00'te karşı karşıya gelecek.

İspanyol devi Real Madrid forması giyen milli yıldızımız Arda Güler'in, İspanya Kral Kupası'ndaki Leganes maçında ilk 11'de yer alması bekleniyor.

İLK 11'DE BAŞLAYACAK

Real Madrid, İspanya Kral Kupası çeyrek final karşılaşmasında çarşamba günü Leganes ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. İspanya'dan Marca, Arda Güler'in Leganes karşısında ilk 11'de yer alacağını duyurdu.

MAÇ NE ZAMAN?

Real Madrid'de bu sezon 26 maçta süre bulan milli futbolcu, 3 gol attı ve 5 asist yaptı. Leganes ile Real Madrid, İspanya Kral Kupası çeyrek final karşılaşmasında çarşamba günü TSİ 23.00'te karşı karşıya gelecek.

Alarmları kurun! Arda Güler, ilk 11'de
Haberler.com / Fatih Kayalı - Spor
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Yorumlar (7)

Haber Yorumlarısuskun çocuk null:

alarmı sadece sen kur cunku sürekli haberini yapıyorsun kendin çalıp kendin oynuyorsun :)

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Haber YorumlarıKralçıplak:

Bize ne gibi bir faydası var ki saat kuralım

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Haber YorumlarıVatan:

abe bize ne ardadan ülke batmis alarimi sabah ise uyanmak icin kutuyoruz alemsiniz

Yorum Beğen8
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Haber YorumlarıHAK SİZİNDİR:

evet yarın manşetleri hazırlayın :) arda su içerken golle katkıda bulundu diye . tüm dünya Arda'nın şu pozisyonunu izliyor ve inanılmaz şok içindeler .

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Haber Yorumlarıtanju yenal:

Tamam alarmı kurduk, bekliyoz??

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Haber YorumlarıÜye:

Alarmları sadece ALPEREN ŞENGÜN için kurarım

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Haber YorumlarıSiranuş Nermer:

önemsiz bir rakibe karşı şans veriyo çarşı sesler kesilsin diye ??

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