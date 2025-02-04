Alarmları kurun! Arda Güler, ilk 11'de

İspanyol devi Real Madrid forması giyen milli yıldızımız Arda Güler'in, İspanya Kral Kupası'ndaki Leganes maçında ilk 11'de yer alması bekleniyor.

İLK 11'DE BAŞLAYACAK

Real Madrid, İspanya Kral Kupası çeyrek final karşılaşmasında çarşamba günü Leganes ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. İspanya'dan Marca, Arda Güler'in Leganes karşısında ilk 11'de yer alacağını duyurdu.

MAÇ NE ZAMAN?

Real Madrid'de bu sezon 26 maçta süre bulan milli futbolcu, 3 gol attı ve 5 asist yaptı. Leganes ile Real Madrid, İspanya Kral Kupası çeyrek final karşılaşmasında çarşamba günü TSİ 23.00'te karşı karşıya gelecek.