Alanyasporlu futbolcunun Dünya Kupası sevinci! Haberi alınca ne yapacağını bilemedi

Alanyaspor'da forma giyen Famara Diedhiou, Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'nda mücadele edecek Senegal Milli Takımı'nın kadrosuna davet edildi. Kadroya davet edildiğini öğrenen golcü futbolcunun o anki sevinci ise görülmeye değerdi.

Futbolseverler, Dünya Kupası için nefeslerini tuttu. 20 Kasım'da ev sahibi Katar ile Ekvador arasında oynayacak karşılaşma ile başlayacak turnuva 18 Aralık'ta sona erecek. Turnuvada Türkiye'de top koşturan birçok isim de sahne alacak. Bunlardan biri de Alanyaspor forması giyen Diedhiou.

DÜNYA KUPASI'NDA BOY GÖSTERECEK

Senegal'in Dünya Kupası kadrosuna davet edildiğini öğrenince büyük sevinç yaşayan Diedhiou'nun o anları kulübün resmi Twitter hesabından paylaşıldı. O anlara ilişkin görüntüler kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

O ANLARA ARKADAŞLARI DA EŞLİK ETTİ

Diedhiou; Senegal Milli Takımı kadrosunun açıklandığı canlı yayını, kulüp tesislerinde, takım arkadaşlarıyla birlikte cep telefonundan takip etti. Milli takıma davet alan golcü oyuncu, sevincini takım arkadaşlarıyla paylaştı. Mutluluğu gözlerinden okunan Senegalli futbolcunun, o anki heyecanı ve mutluluğu Dünya Kupasında oynamayı ne kadar istediğinin bir göstergesi.