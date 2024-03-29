Corendon Alanyaspor Futbolcuları Şehit Abdullah Ümit Sercan Anadolu Lisesi'nde Öğrencilerle Buluştu

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor'un bazı futbolcuları, Şehit Abdullah Ümit Sercan Anadolu Lisesi'nde öğrencilerle bir araya geldi.

Alanyasporlu futbolcular Furkan Bayır, Richard Coelho ve Nuno Lima, okulda öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılandı.

Tezahüratlar eşliğinde okula giriş yapan futbolcular, öğrencilerle yakından ilgilendi.

Söyleşide öğrencilerin sorularını yanıtlayan futbolcular, gençlere tavsiyelerde bulundu.

Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, kendilerine gösterilen ilgi nedeniyle öğrencilere teşekkür ederek, projenin amacının öğrencilere küçük yaşlardan itibaren Alanyaspor sevgisini aşılamak olduğunu dile getirdi.

Söyleşi sonrasında futbolculara okul yönetimi ve öğrenciler tarafından çiçek verildi. Öğrenciler forma, atkı ve diğer ürünlerini futbolculara imzalatarak, fotoğraf çektirdi.