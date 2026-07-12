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Alanyaspor'un Burdur kampı başladı

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Trendyol Süper Lig ekibi Corendon Alanyaspor, yeni sezon hazırlıklarının ilk etabı için Burdur'da kampa girdi. Teknik direktör Joao Pereira yönetiminde 12 gün sürecek kamp çalışmaları başladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, yeni sezon hazırlıklarının birinci etabı için Burdur'da kampa girdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre futbolcular ve teknik ekip, 12 gün sürecek kamp çalışması için Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Sporcu Eğitim Kamp Merkezi'nde toplandı.

Teknik direktör Joao Pereira yönetiminde ilk antrenmanını gerçekleştiren Akdeniz temsilcisi, ısınma ve pas çalışmasının ardından şut antrenmanı yaptı. İdman, taktik çalışmayla tamamlandı.

Antrenman öncesinde futbolcular ve teknik ekip, Fildişi Sahilli oyuncu Soro Kigbafory Arouna'nın doğum gününü kutladı.

Kaynak: AA / Mert Cantürk
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