Alanyaspor-Yeni Malatyaspor maçının ardından - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Alanyaspor-Yeni Malatyaspor maçının ardından

AA - Mustafa Kurt - Spor
 - Güncelleme:
Alanyaspor-Yeni Malatyaspor maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Cihat Arslan, bundan sonra yapabilecekleri bir şeyin kalmadığını belirterek, Malatya'yı yönetenlerin bu işi sahiplenmesi gerektiğini söyledi.

MALATYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Cihat Arslan, bundan sonra yapabilecekleri bir şeyin kalmadığını belirterek, Malatya'yı yönetenlerin bu işi sahiplenmesi gerektiğini söyledi.

Arslan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Malatyaspor'un zor günlerden geçtiğini söyledi.

Arslan, "Derdim, sabrıma hayrandır. Biz sabır gösteriyoruz, çalışıyoruz. Genç oyuncuların üzerinde duruyoruz. Bundan sonra bizim yapabileceklerimiz noktalanmıştır. Artık yönetim kurulu, Malatya'yı yönetenler bu işi biraz daha sahiplenebilirler." dedi.

Küçümseme anlamında söylemediğini ancak buraya gelirken personelin 2 bin 500 lira alınca bayram yaptıklarını anlatan Arslan, "Bu durumdayız. Deplasmana gidip gitmeme konularında dahi rahatsızlığımız var. Yarıştığımız yer Süper Lig. Bu tezadı ortadan kaldırmamız lazım. Alanyaspor'u da tebrik ediyorum. Güzel şehir, güzel takım. İyi bayramlar." diye konuştu.

AA / Mustafa Kurt - Spor

Spor Toto Süper Lig, Aytemiz Alanyaspor, Malatyaspor, Malatya, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title