Alanyaspor Yardımcı Antrenörü 1 Puanı Hak Ettiklerini Açıkladı

Alanyaspor Yardımcı Antrenörü 1 Puanı Hak Ettiklerini Açıkladı
Güncelleme:
Pedro Guerreiro, Samsunspor ile 1-1 berabere kaldıkları maç sonrası, takımının performansını değerlendirerek 1 puanı hak ettiklerini söyledi.

SAMSUN (İHA) – Alanyaspor Yardımcı Antrenörü Pedro Guerreiro, Samsunspor karşısında aldıkları 1 puanı hak ettiklerini söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Corendon Alanyaspor, deplasmanda Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı. Alanyaspor'da maç sonu kırmızı kart gören Joao Perreira yerine basın toplantısına katılan Alanyaspor Yardımcı Antrenörü Pedro Guerreiro yaptığı açıklamada, "Hocamız kırmız kart gördü ama neden gördü bilmiyoruz. Maça iyi başlayamadık. Samsunspor ligin en iyi takımlarından biri. Konferans liginde liderler. Daha sonra istediğimiz oyunu sergilemeye başladık ama ilk yarıda istediğimiz oyunu elde edemedik. İkinci yarıda oyuncu değişikliği yaptık. Oyuna giren oyuncularımız da katkıda bulundu. Golü de bulduk. Oyunun son 20 dakikasında kimliğimizi bulduk ve oyun oynamaya başladık. 1 puanı hak ettiğimizi düşünüyorum. Çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye liginin zor olduğunu biliyoruz" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
