Corendon Alanyaspor – Trabzonspor: 1-1

Alkın BİRİCİK / ALANYA (Antalya),

STAT: Alanya Oba Stadı

HAKEMLER: Mehmet Türkmen, Mustafa Savranlar, Candaş Elbil

CORENDON ALANYASPOR: Victor, Lima, Aliti, Ümit Akdağ, Enes Keskin (Dk. 68 İzzet Çelik), Makouta (Dk. 68 Maestro), Janvier (Dk. 88 Fatih Aksoy), Duarte, Efecan Karaca (Dk. 68 İbrahim Kaya), Hwang, Güven Yalçın (Dk. 81 Mounie)

TRABZONSPOR: Onana, Pina, Savic, Nwaiwu, Mustafa Eskihellaç, Oulai, Folcarelli, Zubkov, Ozan Tufan (Dk. 77 Umut Nayir), Nwakaeme (Dk. 84 Lovik), Augusto (Dk. 89 Bouchouari)

GOLLER: Dk. 67 Güven Yalçın (P) ( Alanyaspor ) - Dk. 58 Ozan Tufan ( Trabzonspor )

SARI KARTLAR: Janvier, Ümit Akdağ, Fatih Aksoy ( Alanyaspor ) – Folcarelli ( Trabzonspor )

Süper Lig'in 29'uncu haftasında Corendon Alanyaspor sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Mücadele 1-1 eşitlikle tamamlandı.

17'nci dakikada Trabzonspor atağında Savic'in uzun topuyla savunma arkasına sarkarak sağ çaprazda topla buluşan Pina'nın aşırtma vuruşunu kaleci Victor kontrol etti.

35'inci dakikada Trabzonspor'un sağ kattan Zubkov ile kullandığı köşe vuruşunda Augusto'nun kafa vuruşunun ardından top Nwakaeme'nin önüne düştü. Nwakaeme'nin altı pas içindeki vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Victor kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 golsüz eşitlikle geçildi.

54'üncü dakikada Alanyaspor'un merkezden gelişen atağında Güven Yalçın savunma arkasında sarkan Duarte'yle topu buluşturdu. Duarte sol kanattan hızla sürdüğü meşin yuvarlakla ceza sahasına girdi. Duarte'nin vuruşunu kaleci Onana kontrol altına aldı.

58'inci dakikada Trabzonspor öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Pina'nın ceza sahasına gönderdiği topa kafayla vuran Ozan Tufan fileleri havalandırdı: 0-1

61'inci dakikada Enes Keskin'in gönderdiği topla buluşan Güven Yalçın'la Nwaiwu omuz omuza ceza sahasına girerken Nwaiwu'nun topa elle müdahalesi sonrası VAR kontrolü gerçekleşti. Hakem Mehmet Türkmen VAR uyarısı sonrası pozisyonu izleyerek penaltı noktasını gösterdi.

67'nci dakikada beyaz noktada topun başına geçen Güven Yalçın, takımına beraberlik golünü getirdi: 1-1

Karşılaşma 1-1 beraberlikle sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı