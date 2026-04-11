Futbol: Trendyol Süper Lig
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında oynanan Corendon Alanyaspor-Trabzonspor karşılaşması 1-1 eşitlikle sonuçlandı. Trabzonspor'un Ozan Tufan ile bulduğu golün ardından Alanyaspor, Güven Yalçın'ın penaltıdan attığı golle eşitliği sağladı.
Stat: Alanya Oba
Hakemler: Mehmet Türkmen, Mustafa Savranlar, Candaş Erbil
Corendon Alanyaspor : Victor, Lima, Aliti, Ümit Akdağ, Enes Keskin (Dk. 68 İzzet Çelik), Makouta (Dk 68 Maestro), Janvier (Dk. 88 Fatih Aksoy), Ruan, Efecan Karaca (Dk. 68 İbrahim Kaya), Hwang, Güven Yalçın (Dk. 81 Mounie)
Trabzonspor : Onana, Pina, Savic, Nwaiwu, Mustafa Eskihellaç, Oulai, Folcarelli, Zubkov, Ozan Tufan (Dk. 77 Umut Nayir), Nwakaeme (Dk. 84 Lovik), Augusto (Dk. 89 Bouchouari)
Goller: Dk. 58 Ozan Tufan ( Trabzonspor ), Dk. 67 Güven Yalçın (penaltıdan) ( Alanyaspor )
Sarı kartlar: Dk. 70 Janvier, Dk. 90+4 Ümit Akdağ, Dk. 90+7 Fatih Aksoy (Corendon Alanyaspor ), Dk. 71 Folcarelli ( Trabzonspor )
48. dakikada Trabzonspor'un sol kanattan geliştirdiği atakta topla buluşan Nwakaeme, Enes Keskin'i geçerek son çizgi üzerinde ortaladı. Kaleci Victor son anda uzanarak topu uzaklaştırdı.
54. dakikada Alanyaspor'un geliştirdiği atakta Güven Yalçın, sol kanttaki Ruan'ı topla buluşturdu. Rakip ceza sahasına giren Ruan'ın sol çaprazdan kaleye çektiği şutu kaleci Onana rahatlıkla kontrol etti.
57. dakikada sol kanattan Mustafa Eskihellaç ile gelişen atakta boşa kaçan Zubkov topla buluştu. Bu futbolcunun kaleyi çaprazdan gören noktada çektiği şutta, meşin yuvarlak direğin yanından dışarı çıktı.
58. dakikada Trabzonspor öne geçti. Sağ kanattan Pina'nın ceza sahasına gönderdiği ortaya iyi yükselen Ozan Tufan kafayla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1
61. dakikada VAR kontrolü sonrası Mehmet Türkmen Alanyaspor lehine penaltı noktasını gösterdi. Enes Keskin'in gönderdiği topu kontrol etmek isteyen Güven Yalçın'a Nwaiwu müdahale etmek istedi. Trabzonspor ceza sahasında Nwaiwu'nun topa elle müdahalesi gerekçesiyle hakem Mehmet Türkmen VAR uyarısı sonrası penaltı noktasını gösterdi.
67. dakikada penaltıda topun başına geçen Güven Yalçın takımına beraberlik golünü getirdi: 1-1
Karşılaşma 1-1 sona erdi.