Alanyaspor ve ALKÜ Arasında Sporcu Performansı İçin İş Birliği Protokolü İmzalandı

Alanyaspor ile ALKÜ arasında sporcu performans ölçme ve değerlendirme ile eğitim programları süreçlerine ilişkin iş birliği protokolü imzalandı.

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan'ın imzaladığı protokol kapsamında kulübümüzün profesyonel ve akademi sporcularının performans ölçüm ve testlerinin yapılması, sporcuların gelişimlerinin takibi için veri tabanı oluşturulması, antrenman rehberliği sağlanması, antrenör eğitim programlarının ve gelişim seminerlerinin gerçekleştirilmesinde akademik desteğin sağlanması amaçlanıyor. İş birliği kapsamında ayrıca üniversite öğrencilerine kulübümüz çatısı altında staj imkanı sağlanması ve Alanya'da oynanacak maçları üniversite öğrencilerinin izleyebilmeleri de sağlanacağı öğrenildi.

Cengiz Aydoğan Tesislerinde düzenlenen imza törenine ALKÜ Spor Bilimleri Dekanı Prof. Dr. Hamdi Alper Güngörmüş, dekan yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Elvan Deniz Gümüş ve aynı zamanda Spor Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (ASBAM) Müdürü de olan dekan yardımcısı Prof. Dr. Işık Bayraktar ile fakültenin öğretim üyeleri de katıldı.

Protokolün imzalanmasının ardından Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Rektör Türkdoğan'a forma hediye etti. Rektör Türkdoğan ise Başkan Çavuşoğlu'na ALKÜ'nün kuruluşunun 10. yıl etkinlikleri kapsamında, eğitime ve üniversiteye verdiği destekten dolayı teşekkür belgesi verdi. ALKÜ heyeti ziyaret sonunda yarın oynanacak Bellona Kayserispor maçında takımımıza destek vereceklerini belirterek başarılar diledi. - ANTALYA