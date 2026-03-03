Haberler

Alanyaspor'u mağlup eden Galatasaray, kupada 4'te 4 yaparak çeyrek finale yükseldi

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu dördüncü ve son hafta maçında Corendon Alanyaspor'u 2-1 yendi. Grupta 4'te 4 yapan Galatasaray, lider olarak adını çeyrek finale yazdırdı.

  • Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti.
  • Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nu 12 puanla lider tamamlayarak çeyrek finale yükseldi.
  • Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nu 7 puanla üçüncü sırada tamamladı.

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu dördüncü ve son hafta maçında Corendon Alanyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Alanya Oba Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Galatasaray, 2-1'lik skorla kazandı.

GALATASARAY ROTASYONLU KADROSUYLA KAZANDI

Alanya'ya 9 eksikle giden Galatasaray, mücadeleye Günay Güvenç, Boey, Kaan Ayhan, Eren Elmalı, Jakobs, Nhaga, İlkay Gündoğan, Asprilla, Sane, Ahmet Kutucu ve Barış Alper Yılmaz 11'i ile çıktı. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 6. dakikada penaltıdan Barış Alper Yılmaz, 29. dakikada Renato Ngaha kaydetti. Ev sahibi ekibin tek golü 78. dakikada Steve Mounie'den geldi.

OKAN BURUK'UN ÖĞRENCİLERİ 4'TE 4 YAPTI

Bu sonuçla birlikte 4'te 4 yaparak 12 puana yükselen Okan Buruk'un öğrencileri, grubunu lider bitirerek adını son 8 takım arasına yazdırdı. Corendon Alanyaspor ise grubunu 7 puanla üçüncü sırada bitirdi. Akdeniz ekibi, en iyi üçüncülerden yoluna devam etmek için diğer rakiplerinin alacağı skoru bekleyecek.

