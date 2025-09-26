Haberler

Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira: 'Bugün Daha İyi Oynadık'

Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira: 'Bugün Daha İyi Oynadık'
Alanyaspor, Galatasaray'a 1-0 mağlup olduğu maçın ardından Teknik Direktör Joao Pereira, oyuncularını tebrik ederek iyi bir oyun sergilediklerini belirtti. Pereira, Galatasaray'ın kalitesini takdir etti ve bu maçı değerlendirdi.

Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, Galatasaray maçının ardından yaptığı açıklamada, daha iyi oynadıklarını ve oyuncularını tebrik ettiğini söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 7. hafta açılış maçında Alanyaspor, sahasında Galatasaray'a 1-0 mağlup oldu.

Karşılaşmanın ardından basın toplantısında müsabakayı değerlendiren Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira çok iyi bir maç olduğunu belirterek, "Herkesi tebrik ediyorum özellikle kendi oyuncularımı tebrik ediyorum. Çünkü çok iyi oyun çıkardılar. Kaliteli bir oyun çıkarmak için neler yapmak istediğimizi çok iyi anladık. Bir çok pozisyona girip çok şans oluşturduk. Özetle çok iyi bir maç oldu" dedi.

Galatasaray'ın Türkiye'nin en iyi takımlarından biri olduğunu kaydeden Pereira, Okan Buruk'un da çok iyi bir teknik adam olduğunu ancak bugün kendilerinin daha iyi oynadığını söyledi. Pereira, Şampiyonlar Ligi'nde de Galatasaray'a başarılar dileyerek sözlerini noktaladı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
