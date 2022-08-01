Alanyaspor, Oussama Targhalline'yi kiralık olarak kadrosuna kattı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Alanyaspor, Oussama Targhalline'yi kiralık olarak kadrosuna kattı

- Alanyaspor, Oussama Targhalline'yi kiralık olarak kadrosuna kattı Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, 20 yaşındaki Faslı orta saha oyuncusu Oussama Targhalline'yi 1 yıllığına kiraladı.

 - Güncelleme:

- Alanyaspor, Oussama Targhalline'yi kiralık olarak kadrosuna kattı

ANTALYA - Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, 20 yaşındaki Faslı orta saha oyuncusu Oussama Targhalline'yi 1 yıllığına kiraladı.

Alanyaspor, Fransa ekiplerinden Olimpik Marsilya'da forma giyen Faslı orta saha oyuncusu Oussama Targhalline ile 1 yıllık kiralık olarak sözleşme imzaladı. Cengiz Aydoğan Tesislerinde düzenlenen imza töreninde konuşan Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Transfer çalışmaları çerçevesinde Marsilya'dan Oussama Targhalline ile kiralık olarak sözleşme imzaladık. Kendisi aynı zamanda Fas Milli Takımı'nda da forma giyen ve hocamızın da istediği bir oyuncu. Kulübümüze ve takımımıza katkı sağlayacağına inanıyoruz. Hem kulübümüze hem de Oussama'ya hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Takımla çalışmak için sabırsızlandığını belirten Oussama Targhalline, "Burada olduğum için gerçekten çok mutluyum. Umarım hepimiz için çok iyi bir sezon olur. Takım arkadaşlarımla birlikte hareket ederek çalışmak için şimdiden sabırsızlanıyorum. Herkese hayırlı olsun" diye konuştu.

İhlas Haber Ajansı / Fadıl Kösedağ - Spor

Aytemiz Alanyaspor Olimpik Marsilya Marsilya Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title