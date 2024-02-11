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Alanyaspor maçında 2 puan bırakan İsmail Kartal camiadan özür diledi

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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 2-2 berabere kalarak liderliği Galatasaray'a kaptırdıkları Alanyaspor maçı sonrası taraftardan özür diledi. Kartal, "Önümüze bakacağız. Kazanmayı çok istedik. Kazanamadığımız için taraftarlarımızdan özür diliyoruz" dedi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"TEMPOYU DÜŞÜRMELİYDİK"

Mücadeleyi değerlendiren Kartal, "Maçı kazanmayı çok istiyorduk. İyi başladık. Maç başından sonuna kadar kontrol bizdeydi. Oyuncular ve taraftarlar, çok coşkulu ve istekliydi.Fakat, 2 kere kalemize geldiler ve 2'si de gol oldu. 2-1 öne geçtik. Orada oyunun temposunu düşürmeliydik" dedi.

"ÖZÜR DİLİYORUZ"

Taraftarlardan özür dileyen antrenör, "Bu bir puan maçı, şampiyonluğa oynuyoruz. 3 ve 4'ü atmak için oynamalıyız ama çok erken gol yedik. Birazcık tempoyu düşürüp rakibi kontrol altına alabilseydik 3 puanla ayrılabilirdik. Olmadı. Rakip de iyi mücadele etti. Önümüze bakacağız. Kazanmayı çok istedik. Kazanamadığımız için taraftarlarımızdan özür diliyoruz" açıklamasını yaptı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

İsmail Kartal Fenerbahçe Spor Haberler

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Yorumlar (1)

kalp atisi:

Daha cok ozur dileyeceksin ismail fbliler bu gece uyku yok size hadi

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