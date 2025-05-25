Alanyaspor, Konyaspor'u 2-0 Geride Bıraktı

Alanyaspor, Konyaspor'u 2-0 Geride Bıraktı
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Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Konyaspor, Alanyaspor'a ev sahipliği yapıyor. İlk yarıda Hwang ve Yusuf Özdemir'in golleriyle konuk takım 2-0 öne geçti.

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Konyaspor, Corendon Alanyaspor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk takımın 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada sol kanattan Vilhena'nın ortasında Janvier'in sert şutu az farkla yandan autta çıktı.

13. dakikada Pedrinho'nun kullandığı kornerde topa gelişine vuran Guilherme'nin şutunda kaleci Ertuğrul Taşkıran meşin yuvarlağı kornere çeldi.

31. dakikada Aliti'nin ceza sahası içerisine ortasında Hwan'ın kafa vuruşunda top yandan autta çıktı.

36. dakikada Cardova'nın ara pasında topla buluşan Richard'ın şutunda kaleci Deniz topu güçlükle uzaklaştırdı.

38. dakikada Richard'ın orta sahada pasını Hwang'e aktardı. Hwang'nin ceza alanı sağ çaprazdan şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

40. dakikada sol kanatta Hwang'ın pasında topla buluşan Yusuf Özdemir'in ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 0-2

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Volkan Ahmet Narinç, Hakan Yemişken

Konyaspor: Deniz Ertaş, Adil Demirbağ, Bazoer, Calusic, Ndao, Melih İbrahimoğlu, Bjorlo, Guilherme, Pedrinho, Yusuf Erdoğan, Umut Nayir

Yedekler: Yasir Subaşı, Prip, Egemen Aydın, Abdurrahman Üresin, Kaan Akyazı, Boranijasevic, Keyta, Oğulcan Ülgün, Melih Bostan, Kramer

Teknik Direktör: Recep Uçar

Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Fatih Aksoy, Aliti, Lima, Hadergjonaj, Richard, Janvier, Yusuf Özdemir, Vilhena, Hwang, Cordova

Yedekler: Batuhan Yavuz, Umut Toy, Efecan Karaca, Enes Keskin, İslam Aydın, Arda Usluoğlu, Balkovec, Yusuf Can Karademir, Makouta, Yusuf Karagöz

Teknik Direktör: Joao Pereira

Goller: Hwang (dk. 38), Yusuf Özdemir (dk. 40) (Alanyaspor)

Sarı kartlar: Lima (Alanyaspor), Umut Nayir (Konyaspor) - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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