Alanyaspor, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında 9 Mayıs Cumartesi günü sahasında Zecorner Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamaya göre Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Joao Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcuların pas çalışmalarıyla sürdürdüğü idman, dar alanda oyunla tamamlandı.

Bu arada, antrenmandan önce genç futbolcu Batuhan Yavuz için doğum günü kutlaması organize edildi.

Alanyaspor, Kayserispor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.