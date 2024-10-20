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Alanyaspor, Kasımpaşa'ya 2-1 Yenildi

Alanyaspor, Kasımpaşa'ya 2-1 Yenildi
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Süper Lig'in 9. haftasında Alanyaspor, sahasında Kasımpaşa'yı ağırladı. Kasımpaşa, Ben Ouanes ve Brekalo'nun golleriyle öne geçti. Alanyaspor, Cordova'nın 66. dakikada attığı golle farkı 1'e indirse de, maç Kasımpaşa'nın 2-1'lik galibiyetiyle sona erdi.

STAT: GAİN Park

HAKEMLER: Cihan Aydın, Bahtiyar Birinci, Murat Şener

ALANYASPOR: Ertuğrul Taşkıran - Hadergjonaj, Fatih Aksoy (Dk. 64 Lima), Aliti, Balkovec, Makouta, Richard, Efecan Karaca (Dk. 46 Cordova ), Janvier (Dk. 80 Rony Lopes), Yusuf Özdemir (Dk. 64 Hwang), Augusto

KASIMPAŞA: Gianniotis - Winck, Opoku, Yasin Özcan, Rodrigues (Dk. 83 Sadık Çiftpınar), Gökhan Gül, Cafu (Dk. 67 Barak), Ben Ouanes, Hajradinovic, Brekalo (Dk. 76 Fall), Costa

GOLLER: Dk. 2 Ben Ouanes, Dk. 34 Brekalo ( Kasımpaşa ) - Dk. 66 Cordova (Alanyaspor)

SARI KARTLAR: Cafu ( Kasımpaşa ) - Balkovec, Fatih Aksoy, Augusto, Hadergjonaj (Alanyaspor)

Süper Lig'in 9'uncu haftasında Alanyaspor, sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Mücadele 2-1 Kasımpaşa galibiyetiyle tamamlandı.

2'nci dakikada Kasımpaşa öne geçti. Sol taraftan gelişen Kasımpaşa atağında Gökhan Gül'ün ceza sahası içerisine yerden gönderdiği topla savunma arkasında buluşan Ben Ouanes'in vuruşunda meşin yuvarlak filelerle gitti: 0-1.

8'inci dakikada Alanyaspor'un sağ taraftan gelişen atağında savunmadan Fatih Aksoy'un uzun pasında topla buluşan Augusto'nun ceza sahasına içerisine kat ederek yaptığı vuruşunda top direğin üstünden az farkla dışarı çıktı.

34'üncü dakikada Kasımpaşa farkı ikiye çıkarttı. Sol kanattan Cafu'nun kullandığı kornerde kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın uzaklaştırmak istediği top Brekalo'nun önüne düştü. Brekalo'nun vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-2.

Karşılaşmanın ilk yarısı 2-0 Kasımpaşa üstünlüğüyle sonuçlandı.

57'nci dakikada merkezden gelişen Kasımpaşa atağında Ben Ouanes'in pasıyla savunma arkasında topla buluşan Costa'nın vuruşunu kaleci Ertuğrul Taşkıran göğsüyle uzaklaştırarak gole izin vermedi.

66'ncı dakikada Alanyaspor farkı bire indirdi. Sağ taraftan gelişen atakta Balkovec'in arka direğe gönderdiği ortada Aliti'nin kafayla indirdiği topu önünde bulan Cordova ağları havalandırdı: 1-2.

68'inci dakikada Alanyaspor'un sağ taraftan gelişen atağında Balkovec'in ortasına yükselen Cordova'nın kafa vuruşunu kaleci Gianniotis güçlükle kornere çeldi.

84'üncü dakikada Kasımpaşa'da soldan Yasin Özcan'ın ceza sahasına gönderdiği ortaya gelişine vuran Fall'ın şutunu kaleci Ertuğrul Taşkıran kornere çeldi.

Mücadelede Kasımpaşa'nın 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Kasımpaşa Cordova 3-sayfa Futbol Spor

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