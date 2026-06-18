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Alanyaspor'da kaptan Efecan Karaca'a "veda"

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Trendyol Süper Lig ekibi Corendon Alanyaspor, 36 yaşındaki takım kaptanı Efecan Karaca ile sözleşmesinin sona ermesiyle vedalaştı. 13 yıl boyunca 434 maçta forma giyen deneyimli oyuncu, kulübe ve taraftarlara veda mesajı yayımladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, sözleşmesi sona eren 36 yaşındaki takım kaptanı Efecan Karaca ile yollarını ayırdı.

Akdeniz temsilcisinin açıklamasında, 2. Lig'den Süper Lig'e uzanan 13 yıllık süreçte takıma katkı sağlayan Efecan Karaca'ya emekleri için teşekkür edilerek "Formamızı ilk giydiği günden bugüne, sahada sadece yeteneğini değil, kalbini de ortaya koyan; armamızı her zaman en yukarıda taşımak için savaşan takım kaptanımız Efecan Karaca ile sözleşmemizin sona ermesiyle birlikte vedalaşıyoruz." denildi.

Kaptan Efecan Karaca ise "veda" mesajında, "Bu süreçte bana güvenen başkanıma, önceki dönem Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na, takım arkadaşlarıma, kulüp çalışanlarına ve her koşulda yanımızda olan büyük Alanyaspor taraftarlarına gönülden teşekkür ederim. Yıllar geçer, maçlar unutulur, insanlar değişir ama insan, ömrünün en güzel yıllarını verdiği yeri hiçbir zaman unutmaz. Bu bir veda olsa da futbola olan aşkım, heyecanım ve inancım ilk günkü gibi devam ediyor. Kendimi hala sahada, rekabetin içinde ve yeni hedeflerin peşinde görüyorum. Kariyerimin yeni bölümüne, yeni hedeflere ve yeni heyecanlara adım atmaya hazırım. Hoşça kal Alanyaspor." ifadelerine yer verdi.

Kartalspor'dan 2013 yılında transfer olduğu Alanya temsilcisinde 13 sezon aralıksız forma giyen deneyimli orta saha oyuncusu, takımına 434 maçta 38 gol, 67 asist katkı sağladı.

Kaynak: AA / Mustafa Kurt
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