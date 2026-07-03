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Alanyaspor'da Paulo Victor'un sözleşmesi 1 yıl uzatıldı

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Trendyol Sü Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, 39 yaşındaki Brezilyalı kaleci Paulo Victor'un sözleşmesini 2026-2027 sezonu sonuna kadar uzattı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor'da kaleci Paulo Victor'un sözleşmesi 1 yıl uzatıldı.

Turuncu-yeşilli kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, 39 yaşındaki Brezilyalı kalecinin sözleşmesinin 2026-2027 sezonu sonuna kadar uzatıldığı bildirildi.

Açıklamada, "Kulübümüz, oyuncumuz Paulo Victor'un sözleşmesini 2027 yılına kadar uzattı. Oyuncumuza yeni sezonda başarılar dileriz." denildi.

Kaynak: AA / Mert Cantürk
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