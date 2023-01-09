Alanyaspor hezimeti sonrası Abdullah Avcı'dan istifa sinyali

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Alanyaspor karşısında alınan 5-0'lık mağlubiyetin ardından yaptığı açıklamada "Her şeyi deniyorum, deniyoruz. Geçici bir durum gibi durmuyor. Bu süreç hem benim hem de Trabzonspor'un alışık olmadığı bir süreç. Değerlendirmeyi kendi adıma yapacağım" dedi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Alanyaspor karşısında aldıkları 5-0'lık yenilginin ardından yaptığı açıklamada istifa edebileceğinin sinyallerini verdi.

"HASTALIKLI BİR DURUM VAR GİBİ DURUYOR"

Kalelerine gelen 6 toptan 5'inin golle sonuçlandığını belirten Abdullah Avcı, "Aslında oyunun ilk 13 dakikası planımızı çok iyi uyguladık ve 13 dakikada net üç pozisyonumuz vardı ama değerlendiremedik. Büyük takımlar bunları gole çevirmeli. Bugün kalemize gelen 6 topun 5'i gol oldu. Hastalıklı ve geçici olmayan bir durum var gibi duruyor" dedi.

"KENDİ ADIMA BİR DEĞERLENDİRME YAPACAĞIM"

Açıklamasının devamında görevi bırakacağının sinyallerini veren deneyimli çalıştırıcı, "Ekip olarak birçok şeyi deniyoruz. Genel bir değerlendirme yapmak lazım. Her şeyi deniyorum, deniyoruz. Geçici bir durum gibi durmuyor. Bu süreç hem benim hem de Trabzonspor'un alışık olmadığı bir süreç. Değerlendirmeyi kendi adıma yapacağım" şeklinde konuştu.