Alanyaspor, Hatayspor ile golsüz berabere kaldı
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Alanyaspor, Süper Lig'in 3. haftasında Hatayspor ile sahasında golsüz berabere kaldı. Maçta her iki takım da gol bulamadı.
Alkın BİRİCİK / ALANYA (Antalya),
STAT: Kırbıyık Holding
HAKEMLER: Direnç Tonusluoğlu, Emrah Ünal, Mehmet Akıncık
ALANYASPOR: Ertuğrul Taşkıran - Tayfur Bingöl (Dk. 53 Anderson Silva), Furkan Bayır, Fidan Aliti, Yusuf Özdemir, Richard Coelho, Janvier (Dk. 89 Umut Güneş), Efecan Karaca, Novais, Augusto, Eduardo (Dk. 84 Balkovec)
HATAYSPOR: Erce Kardeşler - Kamil Ahmet Çörekçi, Kilama, Burak Bekaroğlu, Engin Aksoy, Görkem Sağlam (Dk. 75 Lamkel), Aburjania (Dk. 81 Musa Çağıran), Strandberg (Dk. 59 Fernandes), Hodzic (Dk. 59 Aabid), Dele-Bashiru, Bertuğ Yıldırım (Dk.81 Onur Arı)
SARI KARTLAR: Yusuf Özdemir, Efecan Karaca, Balkovec, Furkan Bayır, Ömer Erdoğan (Teknik Direktör) (Alanyaspor), Bertuğ Özgür Yıldırım, Aburjania, Fernandes ( Hatayspor )
Alanyaspor, Süper Lig'in 3'üncü haftasında Atakaş Hatayspor ile sahasında golsüz berabere kaldı.
4'üncü dakikada Alanyaspor'un sol kanattan gelişen atağında ceza sahasına gönderilen ortada Hatayspor'dan Burak Bekaroğlu'nun uzaklaştırmak istediği top Eduardo'nun önünde kaldı. Eduardo'nun sert şutunda top az farkla auta çıktı.
24'üncü dakikada Alanyaspor'un kullandığı köşe vuruşunda Novais'in sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top kalenin üstünden dışarıya gitti.
33'üncü dakikada rakip ceza sahasında Burak Bekaroğlu'ndan topu kaparak kaleciyle karşı karşıya kalan Eduardo'nun vuruşunda top direkten geri döndü.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.
51'inci dakikada Alanyaspor'da Janvier'in ortasında rakip ceza sahası içinde topla buluşan Tayfur Bingöl'ün kafa vuruşu üst direkten döndü.
68'inci dakikada Alanyaspor'un sağ kanattan gelişen atağında Efecan Karaca'nın ceza sahasına ortaladığı topta Anderson Silva'nın kafa vuruşu kalenin üstünden auta çıktı.
76'ncı dakikada Alanyaspor'da Yusuf Özdemir'in sol çaprazdan vurduğu şutu kaleci Erce Kardeşler güçlükle kornere gönderdi.
90+1'inci dakikada Alanyaspor'un sol kanattan gelişen atağında Balkovec'in yerden yaptığı ortada topla buluşan Umut Güneş, bekletmeden sol ayağının dışıyla yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi. VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle gol iptal edildi.
Karşılaşma golsüz sona erdi.