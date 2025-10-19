Alanyaspor, Göztepe'yi 1-0 Mağlup Etti
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Alanyaspor, sahasında Göztepe'yi 83. dakikada Ümit Akdağ'ın attığı golle 1-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
51. dakikada sol kanattan gelişen Göztepe atağında çaprazda topla buluşan Juan'ın pasında Efkan Bekiroğlu'nun gelişine vuruşunda top üstten dışarı çıktı.
68. dakikada sol kanattan Hwang'ın ara pasında topu önünde bulan Ogundu'nun kaleci Lis ile karşı karşıya vuruşunda top az farkla üstten dışarı gitti.
83. dakikada Hagi'nin ceza sahasına ortasında savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topla buluşan Ümit Akdağ meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
Stat: Alanya Oba
Hakemler: Ali Yılmaz, Özcan Sultanoğlu, Mert Bulut
Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Lima, Aliti, Ümit Akdağ, Ruan (Enes Keskin dk. 90) Makouta, Maestro, Yusuf Özdemir, İbrahim Kaya (Hwang dk. 57) Hagi, Ogundu (Maeschack dk. 89)
Yedekler: Victor, Bedirhan Özyurt, İzzet Çelik, Janvier, Fatih Aksoy, Viana, Hadergjonaj
Teknik Direktör: Joao Pereira
Göztepe: Lis, Furkan Bayır, Heliton, Bokele, Arda Okan Kurtulan, Miroshi (Uğur Kaan Yıldız dk. 90), Rhaldney, Cherni (İsmail Köybaşı dk. 90), Efkan Bekiroğlu (Olaitan dk. 74), Janderson (Bouajila dk. 81), Juan (Taha Altıkardeş dk. 81)
Yedekler: Ekrem Kılıçarslan, Ruan, Ogün Bayrak
Teknik Direktör: Stanimir Kolev Stoilov
Gol: Ümit Akdağ (dk. 83) (Alanyaspor)
Sarı kartlar: Hagi, Ertuğrul Taşkıran, Aliti (Alanyaspor), Furkan Bayır, Bokele, Janderson, Miroshi, Bouajila (Göztepe) - ANTALYA