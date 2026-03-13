Haberler

Alanyaspor, Göztepe maçının hazırlıklarını tamamladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında yarın deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında yarın deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Joao Pereira yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

İdman, pas organizasyonlarının ardından taktik çalışmalarla tamamlandı.

ISONEM Park Gürsel Aksel Stadı'nda yarın saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Asen Albayrak yönetecek.

Böylece Süper Lig'de 22 yıl sonra bir ilk de yaşanacak. 28 yaşındaki hakem Asen Albayrak, Lale Orta'dan sonra Süper Lig'de görev alan kadın hakem olacak.

Kaynak: AA / Mustafa Kurt
Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti

Duayen tarihçi İlber Ortaylı hayatını kaybetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ronaldo'nun oğlundan 'Babanla oynamak ister misin?' sorusuna bomba yanıt

Sorulan soruya "İnşallah" dedi, ortalık yıkıldı
Savaş sürerken Hürmüz Boğazı'ndan Türk sahipli ilk gemi geçti

Savaş sürerken Türkiye kilidi açtı
İtfaiye ekibi ameliyata girdi

İtfaiye ekibi ameliyata girdi
Netanyahu'dan beklenmedik geri adım: Deviremeyiz

Netanyahu'dan beklenmedik geri adım
Ronaldo'nun oğlundan 'Babanla oynamak ister misin?' sorusuna bomba yanıt

Sorulan soruya "İnşallah" dedi, ortalık yıkıldı
Göksel'i gören tanıyamadı! Son görüntülerine yorum yağıyor

Ünlü şarkıcı gören tanıyamadı! Son görüntülerine yorum yağıyor
Trump: Gelecek hafta İran'ı çok sert vuracağız

Bu kez tarih verdi: Çok sert vuracağız