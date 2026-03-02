Haberler

Corendon Alanyaspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı

Güncelleme:
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda Galatasaray ile karşılaşacak olan Corendon Alanyaspor, antrenmanlarını tamamladı. Teknik direktör Joao Pereira yönetiminde gerçekleştirilen son idman ısınma ve taktik çalışmalarla sona erdi.

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 4. haftasında yarın Galatasaray ile karşılaşacak olan Corendon Alanyaspor, maçın hazırlıklarını tamamladı.

Turuncu-yeşilli ekip, teknik direktör Joao Pereira yönetiminde tesislerde gerçekleştirdiği antrenmanla çalışmalarını noktaladı. Antrenman, ısınma çalışmasıyla başladı. Daha sonra pas çalışması yapan takım, idmanı taktik organizasyonlarla tamamladı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
500

