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Alanyaspor, Eren Altıntaş'ı kadrosuna kattı

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Alanyaspor, Eskişehirspor'dan 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Eren Altıntaş ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Transfer konusunda genç oyunculara yer veren Alanyaspor, Altıntaş'ın gelecek vaat ettiğini düşünüyor.

- Alanyaspor, Eren Altıntaş'ı kadrosuna kattı

ANTALYA - Alanyaspor, Eskişehirspor'dan 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Eren Altıntaş ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Alanyaspor Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde konuşan Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Transfer konusunda her zaman genç oyunculara yer veriyoruz. Onlardan biri de Eskişehirspor'dan Eren Altıntaş. Gelecek vaat eden bir futbolcu olduğunu düşünüyoruz. Kendi geleceği ve kulübümüz için elinden geleni yapacaktır. Aramıza hoş geldin" dedi.

"Hayalim gerçek oldu"

Eren Altıntaş ise, "Buraya geldiğimden dolayı çok mutluyum. Gelecek hedeflerimi burada gerçekleştirmek istiyorum. Allah'ın izniyle kendimi gösterip, Türkiye'nin gururu olmak istiyorum. Burası benim için hayaldi ve gerçek oldu. Başarılı olmak için çok çalışacağım" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Altıntaş, kendisini Alanyaspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Vildan Rende - Spor

Hasan Çavuşoğlu Eskişehirspor Spor Haberler

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