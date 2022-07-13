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Alanyaspor, Erciyes kampında yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Alanyaspor, Erciyes kampında yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Alanyaspor yeni sezon hazırlıklarına Erciyes kampında bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Alanyaspor yeni sezon hazırlıklarına Erciyes kampında bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Francesco Farioli gözetiminde Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yapılan antrenman ısınma çalışmalarıyla başladı. Daha sonra iki gruba ayrılan yeşil-turunculu ekip; kuvvet, pas ve koordinasyon çalışmaları gerçekleştirdi. Alanyaspor kamp çalışmalarını bu akşam saat 16.30'da günün ikinci antrenmanıyla sürdürecek. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Aytemiz Alanyaspor Francesco Farioli Erciyes Spor Haberler

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