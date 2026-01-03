Alanyaspor devre arası hazırlıklarını sürdürüyor
Alanyaspor, Teknik Direktör Joao Pereira yönetiminde yaptığı antrenmanla devre arası hazırlıklarına devam etti. Isınma çalışmalarıyla başlayan antrenmanda futbolcular, taktik ve pas organizasyonlarına odaklandı.
Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde Teknik Direktör Joao Pereira yönetiminde sabah saatlerinde yapılan antrenman ısınma çalışmalarıyla başladı. Isınmanın ardından futbolcular, taktik çalışma ve dar alanda pas organizasyonları üzerinde durdu.
Turuncu-yeşilliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek. - ANTALYA
