Alanyaspor’da Erzurum kampında yoğun mesai
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, yeni sezon hazırlıklarını Erzurum Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde sürdürüyor.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, yeni sezon hazırlıklarını Erzurum Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdürüyor.
Turuncu-yeşilli ekip, kamp programı kapsamında sabah saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanla hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Joao Pereira yönetimindeki idman, ısınma hareketleriyle başladı. Isınmanın ardından futbolcular, top kapma ve dar alanda oyun çalışmaları gerçekleştirdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı