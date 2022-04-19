Alanyaspor, Başkan Çavuşoğlu'nun doğum gününü kutladı - Haberler

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Alanyaspor, Başkan Çavuşoğlu'nun doğum gününü kutladı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Alanyaspor, Başkan Çavuşoğlu'nun doğum gününü kutladı

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun doğum günü teknik ekip, futbolcular ve kulüp personeli tarafından antrenman öncesi kutlandı.

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun doğum günü teknik ekip, futbolcular ve kulüp personeli tarafından antrenman öncesi kutlandı.

İlk olarak kısa bir konuşma yapan Başkan Hasan Çavuşoğlu, büyük bir aile olduklarını belirterek, kutlamaya katılan takıma teşekkür etti. Daha sonra takım kaptanı Efecan Karaca, futbolcular tarafından imzalanan çerçeveli formayı Başkan Çavuşoğlu'na hediye etti.

Daha sonra pastanın mumlarını söndüren Başkan Hasan Çavuşoğlu, teknik ekip, futbolcular ve personel ile hatıra fotoğrafı çektirdi. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Aytemiz Alanyaspor, Hasan Çavuşoğlu, Doğum, Spor, Haberler

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