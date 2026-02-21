Alanyaspor, Başakşehir'e 2-1 Mağlup Oldu
Süper Lig'in 23. haftasında Alanyaspor, evinde Başakşehir'e 2-1 yenilerek kritik bir üç puanı kaybetti. Başakşehir, gollerini Davie Selke ve Elder Şahmuradov ile kaydederken, Alanyaspor'un tek golü Hadergjonaj'dan geldi.
(ANKARA) -Süper Lig'in 23. haftasında Alanyaspor konuk ettiği Başakşehir'e 2-1 mağlup oldu.
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Corendon Alanyaspor ile Rams Başakşehir karşılaştı. Alanya Oba Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayan ve hakem Kadir Sağlam'ın yönettiği maçı konuk takım Başakşehir 2-1 kazandı.
Alanyaspor deplasmanında Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Davie Selke ve 44. dakiada petaltıdan Elder Şahmuradov attı. Ev sahibi Alanyaspor'un tek golünü ise 67. dakiada Florent Hadergjonaj kaydetti.
Kaynak: ANKA