Alanyaspor, Başakşehir'e 2-1 Mağlup Oldu

Süper Lig'in 23. haftasında Alanyaspor, evinde Başakşehir'e 2-1 yenilerek kritik bir üç puanı kaybetti. Başakşehir, gollerini Davie Selke ve Elder Şahmuradov ile kaydederken, Alanyaspor'un tek golü Hadergjonaj'dan geldi.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Corendon Alanyaspor ile Rams Başakşehir karşılaştı. Alanya Oba Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayan ve hakem Kadir Sağlam'ın yönettiği maçı konuk takım Başakşehir 2-1 kazandı.

Alanyaspor deplasmanında Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Davie Selke ve 44. dakiada petaltıdan Elder Şahmuradov attı. Ev sahibi Alanyaspor'un tek golünü ise 67. dakiada Florent Hadergjonaj kaydetti.

Kaynak: ANKA
