Alanyaspor asbaşkanlarından Oktay Cebeci, 74 yaşında hayatını kaybetti

Corendon Alanyaspor Kulübünün asbaşkanlarından Oktay Cebeci, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Turuncu yeşilli kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Cebeci'nin 74 yaşında hayatını kaybettiği belirtilerek, "Asbaşkanlarımızdan Oktay Cebeci'nin vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

Süper Lig ekibi Alanyaspor'un asbaşkanlarından Oktay Cebeci, tedavi gördüğü hastanede 74 yaşında hayatını kaybetti.

"VEFATINI DERİN BİR ÜZÜNTÜYLE ÖĞRENDİK"

Akdeniz ekibinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Asbaşkanlarımızdan Oktay Cebeci'nin vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

TFF'DEN BAŞSAĞLIĞI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) da Oktay Cebeci için başsağlığı mesajı yayımladı. TFF'nin internet sitesinde yer alan mesajda, "Corendon Alanyaspor Kulübü Asbaşkanı Oktay Cebeci'nin vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Oktay Cebeci'ye Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve Alanyaspor camiasına başsağlığı dileriz." denildi.