Alanyaspor artık Corendon ile anılacak

Alanyaspor, 2022-2023 sezonundan itibaren Spor Toto Süper Lig'deki mücadelesini "Corendon Alanyaspor" ismiyle sürdürecek.

Corendon ile Alanyaspor arasında yapılan isim sponsorluğu anlaşması için Kızıl Kule Meydanı'nda lansman düzenlendi. Lansmana Corendon Turizm Grubu Kurucu Ortağı Yıldıray Karaer, Corendon Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, ALKÜ Rektörü Ekrem Kalan, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Şahin ve ilçe protokolü katıldı. İsim sponsorluğunun yanı sıra aynı zamanda Alanyaspor'a ait birçok reklam alanında logosu ile yer alacak Corendon, bu büyük anlaşma ile turuncu-yeşilli takıma ulaşım desteği de sağlayacak. Yeni sezonla birlikte "Corendon Alanyaspor" deplasman maçlarına Corendon Turizm Grubu bünyesindeki Corendon Airlines ile uçacak.

"Corendon 5 yıllığına isim sponsorumuz olacak"

Corendon ile 5 yıllık anlaşmaya imza attıklarını belirten Corendon Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Tarihi bir güne tanıklık ediyoruz. Bilindiği üzere Alanyasporumuz'un Süper Lig'de yedinci yılı. Bize geçen yıl Corendon çok ciddi destekler verdi. Corendon ile geçen birçok uçuş yaptık. Bu yıl hem isim sponsorumuz hem de ulaşım sponsorumuz oldular. Burada başta Yıldıray bey olmak üzere Corendon ailesine Alanyaspor adına ne kadar teşekkür etsek azdır. Bu yaptıkları Alanyaspor'a kelimelerle tarif edilemez. Bugünden itibaren Alanyaspor'umuzun beş yıllık süreyle isim sponsorumuz olacak. Hem Alanyaspor'a hem Corendon ailesine hayırlı uğurlu olsun. Biz de elimizden gelen her türlü fedakarlığı Corendon için yapmaya hazırız. Kendilerine destekler için teşekkür ederim" dedi.

"Bu isme layık olmaya çalışacağız"

Alanyaspor'a vermiş oldukları desteklerden dolayı gurur duyduklarını belirten Corendon Turizm Grubu Kurucu Ortağı Yıldıray Karaer, "Başkanımın ortaya atmış olduğu fikirle gurur duyduk. Bizim için çok büyük bir sorumluluk. Büyük bir sorumluluğun altına girdiğimizin farkındayız. Alanyasporumuzu geçtiğimiz dönemlerde de deplasmanlara taşıdık. Bu bizim için gurur kaynağıydı. Alanyasporumuzun memnuniyetlerini duyunca ayrıca memnun olduk. Bu isme layık olmaya çalışacağız. Omuzlarımızdaki yük bir nebze daha arttı. Deplasmana taşıma desteğimizi de vermeye devam edeceğiz. Corendon, Alanyaspor'a umarım yeni sezonda başarılı ve uğurlu olur" ifadelerini kullandı. - ANTALYA