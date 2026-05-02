Alanyaspor, Antalyaspor maçına hazır
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Hesap.com Antalyaspor ile yarın deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Hesap.com Antalyaspor ile yarın deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Turuncu-yeşilli kulübün açıklamasına göre Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Joao Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana futbolcular, ısınma hareketleriyle başladı.
Top kapma çalışmasıyla devam eden idman, taktik çalışmayla sona erdi.
Corendon Airlines Park Antalya Stadı'ndaki karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.
Kaynak: AA / Mert Cantürk