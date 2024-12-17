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Alanyaspor, Amed Sportif Faaliyetler'i Geçerek Gruplara Yükseldi

Alanyaspor, Amed Sportif Faaliyetler'i Geçerek Gruplara Yükseldi
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Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Alanyaspor, Amed Sportif Faaliyetler'i 3-2 mağlup ederek gruplara adını yazdırdı. Maçın gollerini Buluthan Bulut, Lima ve Makouta kaydetti.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Alanyaspor, sahasında Amed Sportif Faaliyetler'i 3-2 mağlup ederek adını gruplara yazdırdı.

Maçtan dakikalar

10. dakikada Amedspor'un kalecisi Veysel Sapanın hatalı pasını iyi değerlendiren Buluthan Bulut ceza sahası içerisinde düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0

40. dakikada Oktay Aydın'ın ortasında ceza sahası içerisinde Cassubie'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

51. dakikada serbest vuruş kazanan Alanyaspor'da topun başına Balkovec geçti. Balkovec'in sert şutu baraja çarparak taca çıktı.

59. dakikada Alanyaspor'da köşe vuruşu kullanan Balkovec'ın ortasına savunma oyuncusu Lima'nın kafa vuruşunda top kalecinin sağından filelerle buluştu. 2-1

75. dakikada Buluthan Bulut'un ortasına ceza sahası içerisinde Makouta'nın şık kafa vuruşunda top ağlara gitti. 3-1

85. dakikada Amed oyuncusu Batuhan Tur'un sağ kanattan pasına Alberk Koç'un plase vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 3-2

Hakemler: Yasin Kol, Mehmet Salih Mazlum, Ömer Lütfü Aydın

Alanyaspor: Mert Furkan Bayram, Fatih Aksoy, Lima, Balkovec, Richard, Buluthan Bulut, Janvier (Makouta dk.46), Lopes (Efecan Karaca dk.46), Arda Usluoğlu (Cordova dk.72), Juan (Augusto dk. 46), Serdar (Hadergjonaj dk.46), Dursun

Yedekler: Yusuf Karagöz, Aliti, Bera Çeken, Nejdet Nezir Bilin

Teknik Direktör: Sami Uğurlu

Amed Sportif Faaliyetler: Veysel Sapan, Mehmet Yeşil, N'Koulou, Batuhan Tur, Alberk Koç, Oktay Aydın (Sinan Kurt dk.70), Çekdar Orhan, Lovric (Cıvan Süer dk.82), Cassubie (Yılmaz Ceylan dk.70), Doğancan Davas (Diyar Erdoğan dk.89), Yakal Taylan (Yakal Taylan dk.89)

Yedekler: Oğul Kaan Doğan, Serkan Odabaşoğlu, Umutcan Kırboğa,, Nihat Akipa, Erkan Sasa

Teknik Direktör: Servet Çetin

Goller: Buluthan Bulut (dk.10), Lima(dk. 59), Makouta (dk. 75) (Alanyaspor), Cassubie (dk.40), Alberk Koç (dk.85) (Amed Sportif Faaliyetler)

Sarı kartlar: Richard, Makouta (Alanyaspor), Nkoulou, Diyar Erdoğan (Amedspor) - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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