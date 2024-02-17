Alanya'da Uluslararası Kızılalan MTB CUP C2 Dağ Bisiklet Yarışı Başladı

Antalya'nın Alanya ilçesi düzenlenen "Uluslararası Kızılalan MTB CUP C2 Dağ Bisiklet Yarışı" başladı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) tarafından düzenlenen Uluslararası Kızılalan MTB Cup Yarışları'na kadınlar ve erkelerde Türkiye dahil 7 ülkeden 114 sporcu katıldı.

Her bir turu yaklaşık 12 dakika süren 4 kilometrelik parkurda, erkekler 8, kadınlar 7 tur boyunca yarıştı.

Yarış sonunda kadınlarda Kazakistan'dan Alina Sarkulova birinci, aynı ülkeden Tatyana Geneleva ikinci, Ukrayna'dan Iryna Slobodan üçüncü oldu. Erkelerde ise Ukrayna'dan Dmyrtro Titarenko birinciliği aynı ülkeden Oleksandr Hudyma ikinciliği ve Meksika'dan Amando Martinez Galvan üçüncülüğü elde etti.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, bugün sporcuların uluslararası C2 denilen orta zorlukta bir yarışmada pedal çevirdiklerini söyledi.

Organizasyonun gerçekleştirildiği Alanya'nın Türkiye'de dağ bisikletinin başladığı nokta olduğunu ifade eden Müftüoğlu, "Alanya dağ bisikletinde özel bir parkura sahip. Kızılalan bölgesini de özel olarak hazırladık. Buradaki sporcular olimpiyat kotası için puan toplayacak." dedi.

Alanya yerel yönetiminin desteğina dikkati çeken Müftüoğlu, bisiklet turizminde de her yıl büyük bir yol aldıklarını kaydetti. Bu anlamda Turizm ve Spor Bakanlığının katkılarının da büyük önem arz ettiğini anlatan Müftüoğlu, "Bisiklet Turizm Derneği kuruldu. Bisiklet dostu oteller çoğalmaya başlamadı. Alanya'da bisiklet kampları başladı. Yani bisiklet turizminde önemli gelişmeler yaşıyoruz. Hem bisikletin yayılması hem de spor turizminde ülkemizin gelir elde etmesi anlamında projeleri hayata geçiriyoruz ve bunun meyvesini de alamaya başladık." ifadelerini kullandı.

Yarışlar yarın düzenlenecek C1 kategorisiyle sona erecek.