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Alanya Belediyespor, play-off ve Avrupa hedefi için kadrosunu güçlendirdi

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Voleybol Efeler Ligi'nde ikinci sezonuna hazırlanan Alanya Belediyespor'un başantrenörü Serkan Oğuz, play-off ve Avrupa hedefi için kadrolarını güçlendirdiklerini söyledi. Oğuz, geçen sezon play-off hedefine ulaştıklarını ancak Avrupa şansını kaybettiklerini belirtti. Bu sezon da aynı hedeflere ulaşmayı amaçladıklarını ifade etti.

Voleybol Efeler Ligi'nde ikinci sezonuna hazırlanan Alanya Belediyespor'un başantrenörü Serkan Oğuz, play-off ve Avrupa hedefi için kadrolarını güçlendirdiklerini söyledi.

Serkan Oğuz, AA muhabirine, geçen yıl ilk kez mücadele ettikleri Efeler Ligi'nde iyi bir sezon geçirdiklerini belirtti.

Geçen sezon belirledikleri play-off hedefine ulaştıklarını, Avrupa kupaları şansını ise küçük şanssızlıklarla kaybettiklerini ifade eden Oğuz, "İlk kez geçen yıl yer aldığımız ligde ilk hedefimiz play-off'lara kalmaktı. Sonra da Avrupa'ya gitmeyi çok istiyorduk ama tecrübesizlik mi, şanssızlık mı diyelim bilemiyorum. Play-off'larda ilk maçımızı 3-2 kaybettik. İkinci maçımızda ise ligin en skorer oyuncusu Saadat'ın trafik kazası geçirmesi ve onsuz sahaya çıkmamız sonucu planlarımız altüst oldu. O maçı da 3-2 kaybederek Avrupa şansını yitirdik. Ama yine de sahada pes etmeyen bir takım vardı." değerlendirmesinde bulundu.

Hedef Avrupa

Efeler Ligi'nde geçen sezon iyi maçlar çıkardıklarını anlatan Oğuz, Avrupa'ya gidemeseler de belirledikleri hedefe ulaştıklarını kaydetti.

Bu sezon da hedeflerinin aynı olduğunun altını çizen Oğuz, şöyle konuştu:

"Hedefimiz play-off, sonra da Avrupa'ya gitmek. Bunun için de oyuncu kalitemizi güçlendirdik. Takımdaki 6 oyuncumuzla tekrar anlaştık. Pasör, pasör çaprazlarımızı koruduk. Kaptanımız Emin Gök ve orta oyuncumuz Uğur Kılınç ile de anlaştık. Romanya'dan, Bursa'dan, Akkuş Belediyespor'dan, Hatay'dan, Develi'den ve Arkas'tan oyuncularla eksik gördüğümüz bölgelere transferlerimizi yaptık."

Oğuz, ligdeki yüksek bütçeli 6 takımla geçen yıl başa baş mücadele ettiklerini, bunu bu sezon da başaracaklarına inandığını dile getirdi.

"Geçen yıla göre daha iyiyiz"

Oğuz, bu yıl play-off'lara gidememeleri durumunda bunun bir başarısızlık olarak gözükmemesi gerektiğini aktararak, "Bu, sporda var. Bütün takımlar şampiyonluğa oynar ama bir takım şampiyon olur. Amaç eksiklerimizi çözüp yola devam etmek. Biz de bu sezon için bunu yapmaya çalıştık. Kadromuza takviyeler yaptık. Geçen yıla göre daha iyi olduğumuzu düşünüyorum. Forma rekabeti olan bir kadrom var. Bu konuda da çok çok rahatım." ifadelerini kullandı.

Oğuz, Türkiye Kupası ve hazırlık maçlarıyla lig hazırlıklarını sürdürdüklerini dile getirerek, taraftarlara da çağrıda bulundu.

Taraftar desteğinin bu sezon daha fazla olması gerektiğini belirten Oğuz, "Geçen sezon her maçta taraftarlarımızın desteğini daha fazla hissettik. Ancak bunun çok daha fazla artması gerekiyor. Taraftarlarımızla ruhen birleşmek istiyoruz. Bu birleşmeyle de rakip takımlara daha fazla baskı kurabiliriz." diye konuştu.

Amaçlarından birinin de voleybolu sevdirebilmek olduğunun altını çizen Oğuz, "Sürdürebilir bir voleybol amaçlıyoruz. Bunun için de kadromuzda en az 2-3 Alanyalı sporcu olsun istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Spor

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