Iğdır FK, Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı
Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında 20 Aralık'ta oynayacağı Özbelsan Sivasspor maçı için antrenmanlarına başladı. Teknik direktör İbrahim Üzülmez yönetimindeki antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından çeşitli organizasyonlar çalıştı.
Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında evinde oynayacağı Özbelsan Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı.
Alagöz Holding Iğdır FK Tesisleri'nde, teknik direktör İbrahim Üzülmez yönetimindeki antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından çeşitli organizasyonlar çalıştı.
Ligin 18. haftasında 20 Aralık Cumartesi günü saat 13.30'da Iğdır Şehir Stadı'nda Sivasspor ile karşılaşacak olan Iğdır FK, maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Spor