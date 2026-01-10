Haberler

Iğdır FK, Sarıyer maçının hazırlıklarını tamamladı

Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında yarın deplasmanda SMS Grup Sarıyerspor ile yapacağı maç öncesi hazırlıklarını tamamladı. Takım son antrenmanında teknik direktör İbrahim Üzülmez yönetiminde taktik çalışması gerçekleştirdi.

Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında yarın deplasmanda SMS Grup Sarıyerspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Iğdır ekibi, Alagöz Holding Iğdır FK Tesisleri'nde teknik direktör İbrahim Üzülmez yönetiminde çalıştı.

Alagöz Holding Iğdır FK, son antrenmanında taktik çalışması yaptı.

