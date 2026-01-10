Iğdır FK, Sarıyer maçının hazırlıklarını tamamladı
Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında yarın deplasmanda SMS Grup Sarıyerspor ile yapacağı maç öncesi hazırlıklarını tamamladı. Takım son antrenmanında teknik direktör İbrahim Üzülmez yönetiminde taktik çalışması gerçekleştirdi.
Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Spor