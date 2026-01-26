Haberler

Iğdır FK, Manisa FK maçının hazırlıklarına başladı

Iğdır FK, Manisa FK maçının hazırlıklarına başladı
Güncelleme:
Trendyol 1. Lig takımlarından Alagöz Holding Iğdır FK, 23. haftada oynayacağı Manisa FK maçı için hazırlıklara başladı. Yeni teknik direktör Kenan Koçak yönetimindeki takımın çalışmaları devam ediyor.

Alagöz Holding Iğdır FK, ligin 23. haftasında karşılaşacağı Manisa FK maçının hazırlıklarına başladı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Iğdır FK, Alagöz Holding Iğdır FK tesislerinde çeşitli çalışmalar gerçekleştirdi.

Göreve yeni gelen teknik direktör Kenan Koçak'ın çalıştırdığı takım, hazırlıklarına yarın da devam edecek.

Alagöz Holding Iğdır FK ile Manisa FK arasındaki maç, 31 Ocak Cumartesi günü 13.30'da Iğdır'da oynanacak.

