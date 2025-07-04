Alagöz Holding Iğdır FK Kamp Çalışmalarını Tamamladı

Alagöz Holding Iğdır FK Kamp Çalışmalarını Tamamladı
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK, yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını Ankara'da tamamladı. Teknik direktör Çağdaş Çavuş yönetimindeki kamp antrenmanı ile sona erdi. 2. etap çalışmalarına ise 7 Temmuz'da başlanacak.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK, ilk etap kamp çalışmalarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre yeni sezon hazırlıklarının ilk etabı, Ankara İncek Alagöz Holding Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Teknik direktör Çağdaş Çavuş yönetimindeki kamp, bugün yapılan antrenmanla son buldu.

Iğdır ekibi, 2. etap çalışmalarına 7 Temmuz'da başlayacak.

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Spor
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