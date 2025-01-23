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Alagöz Holding Iğdır FK İki Yeni Transferle Güçleniyor

Alagöz Holding Iğdır FK İki Yeni Transferle Güçleniyor
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Iğdır FK, İbrahim Akdağ ve Muammer Sarıkaya'yı kadrosuna kattı. Akdağ 1,5 yıllık, Sarıkaya ise sezon sonuna kadar kiralık olarak transfer edildi.

Alagöz Holding Iğdır FK, İbrahim Akdağ ve Muammer Sarıkaya'yı renklerine bağladı.

Kulüpten İbrahim Akdağ'a yönelik yapılan açıklamada, "Takımımız, Trendyol 1. Lig takımlarından Siltaş Yapı Pendikspor forması giyen İbrahim Akdağ ile 1,5 yıllık anlaşmaya vardı. Yeni transferimiz Akdağ'a kulübümüze hoş geldin diyor, yeşil beyazlı formamız ile başarılar diliyoruz." denildi.

Muammer Sarıkaya'ya yönelik ise şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, Uğur Okulları İstanbulspor'dan kiralık olarak transfer ettiği Muammer Sarıkaya ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalamış bulunmaktadır. Yeni transferimiz Sarıkaya'ya kulübümüze hoş geldin diyor, yeşil beyazlı formamız ile başarılar diliyoruz."

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Spor
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