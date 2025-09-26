Alagöz Holding Iğdır FK, Esenler Erokspor Maçına Hazır
Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında deplasmanda oynayacağı Esenler Erokspor maçı için hazırlıklarını tamamladı. Takım, teknik direktör İbrahim Üzülmez yönetiminde son antrenmanını tesislerinde gerçekleştirdi.
Yeşil-beyazlı ekip, teknik direktör İbrahim Üzülmez yönetiminde son antrenmanını Alagöz Holding Iğdır FK Tesisleri'nde yaptı.
Alagöz Holding Iğdır FK, Esenler Erokspor ile yarın saat 16.00'da Esenler Erokspor Stadyumu'nda karşılaşacak.
Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Spor