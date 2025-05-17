Alagöz Holding Iğdır FK, Çağdaş Çavuş ile 2025-26 Sezonuna Devam Edecek

Alagöz Holding Iğdır FK, Çağdaş Çavuş ile 2025-26 Sezonuna Devam Edecek
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Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'de 2025-26 sezonunda teknik direktör Çağdaş Çavuş ile devam edeceğini açıkladı. Kulüp başkanı Cantürk Alagöz, hedeflerinin taraftar desteğiyle daha güçlü bir ekip oluşturmak olduğunu belirtti.

Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'de 2025-26 sezonunda teknik direktör Çağdaş Çavuş ile devam edecek.

Kulübün açıklamasında, "Teknik direktörümüz Çağdaş Çavuş ile yola devam." denildi.

Başkan Cantürk Alagöz ve yönetim kurulunun 2025-26 sezonunda teknik direktör Çağdaş Çavuş ile devam etme kararı aldığı belirtilen açıklamada "Başarılı teknik adamımızla hedeflerimize emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz. Hedefimiz, taraftarımızın desteğiyle yeni sezonda daha güçlü ve kararlı bir Alagöz Holding Iğdır FK." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Spor
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