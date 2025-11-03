Alagöz Holding Iğdır FK, Bandırmaspor ile Berabere Kaldı

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında evinde Bandırmaspor ile 1-1 berabere kalan Alagöz Holding Iğdır FK'de teknik direktör İbrahim Üzülmez, "Olgunlaştırmadığımız pozisyonlarımız oldu. Biraz daha dikkatli olsak kazanacağımız bir maçtı." dedi.

İbrahim Üzülmez, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Üzülmez, iki puan kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını anlatarak, "İlk 45 dakikada çok fazla üretken olduğumuz söylenemez. Bu gün muazzam bir defans anlayışı içerisinde mücadele ettik." diye konuştu.

İlk dakikalarda basit bir gol yediklerini söyleyen Üzülmez, alınan riskler ve değişikliklerle ikinci yarı daha iyi bir oyun sergilendiğini kaydetti.

Üzülmez, "Olgunlaştırmadığımız pozisyonlarımız oldu. Biraz daha dikkatli olsak kazanacağımız bir maçtı. Bundan dolayı üzgünüz, çalışıyoruz, çabalıyoruz, anlatıyoruz. Ama kaybedilen maçlardan sonran maalesef üzülüyoruz. Bu bir maratondur, iyi giderken de bizim adımıza hiçbir şey bitmemişti. 3 hafta içerisinde kaybettiğimiz puanlar var. Bu puanlar bizi hedeflerimizden uzaklaştırmayacak. Bundan sonra da mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz, bu krizi de atlatacağız. Oyuncularıma güveniyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Bandırmaspor cephesi

Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel de maçın mücadelesinin yüksek olduğunu ifade etti.

Gürsel, "Kolay bir deplasman beklemiyorduk. İlk yarıda golü bulduk, ikinci yarıda biraz daha pas yapabilsek ikinci golü de bulurduk. Mücadelesi yüksek bir maç oldu. Bu dönemde bu puan bizim için önemliydi, puan ve puanlarla dönmek istiyorduk. Cezalı olan oyuncularımız var. Bu süreci en az kayıpla geçirmek istiyoruz. Oyuncularımızı tebrik ediyorum ancak üç haftadır berabere kalıyoruz. Artık kazanma zamanı. Şimdi içerdeki maça iyice konsantre olduk. Deplasmanlarda aldığımız bu puanların değerli olması için içerideki maçı kazanmamız lazım." şeklinde konuştu.