Alaçatıspor, sahasında lider Balçova Termalspor'a 90+2'de gelen golle 2-1 yenildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir Süper Amatör Lig 4. Grup'un 5. haftasında Alaçatıspor, sahasında lider Balçova Termalspor'a 90+2'de gelen golle 2-1 yenildi. Konuk ekip puanını 15'e çıkarıp liderliğini sürdürürken, Alaçatıspor 10 puanla ikinci sıradaki yerini korudu.
İzmir Süper Amatör Lig 4. Grup'un 5. haftasında Alaçatıspor, sahasında ağırladığı lider Balçova Termalspor'a 2-1 mağlup oldu. Konuk ekip puanını 15'e çıkararak liderliğini sürdürürken, Alaçatıspor 10 puanla ikinci sıradaki yerini korudu.
Balçova Termalspor, 3. dakikada Güray Gazioğlu'nun golüyle öne geçti. İlk yarı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarıya etkili başlayan Alaçatıspor, 48. dakikada Nurullah Özdicle'nin golüyle skoru 1-1'e getirdi.
Karşılaşmanın sonucunu ise Balçova Termalspor'un 90+2. dakikada bulduğu gol belirledi. Konuk ekip sahadan 2-1 galip ayrıldı.